СМИ: Интерес Трампа к Гренландии может быть связан с запасами нефти

Желание избранного президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав Соединенных Штатов может быть связано с внушительными запасами нефти и газа, которыми располагает остров, сообщило европейское издание Politico.

Так, эксплуатация нефтегазовых месторождений Гренландии, которая является частью Дании, имеющей права широкой автономии, «может превратиться в крупный бизнес для (американских) добывающих компаний».

Матвиенко заявила об обеспокоенности Москвы из-за заявлений Трампа о Гренландии

По данным газеты, запасы нефти на острове составляют около 31,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, а природного газа - 4,2 трлн куб. м.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе телефонного разговора с Трампом заявила, что решение о независимости Гренландии должна принимать самостоятельно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампГренландия

Горячие новости

Все новости

партнеры