СМИ: Интерес Трампа к Гренландии может быть связан с запасами нефти
Желание избранного президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав Соединенных Штатов может быть связано с внушительными запасами нефти и газа, которыми располагает остров, сообщило европейское издание Politico.
Так, эксплуатация нефтегазовых месторождений Гренландии, которая является частью Дании, имеющей права широкой автономии, «может превратиться в крупный бизнес для (американских) добывающих компаний».
По данным газеты, запасы нефти на острове составляют около 31,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, а природного газа - 4,2 трлн куб. м.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе телефонного разговора с Трампом заявила, что решение о независимости Гренландии должна принимать самостоятельно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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