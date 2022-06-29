СМИ: премьер Израиля не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах
29 июня 202220:08
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
По данным издания, премьер объявит об этом официально в ближайшее время. Как ожидается, в среду израильский парламент примет законопроект о самороспуске в окончательном чтении.
Согласно информации издания Times of Israel, Беннет уже сообщил членам своей партии «Ямина» о этом решении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru