СМИ: премьер Израиля не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах

По данным издания, премьер объявит об этом официально в ближайшее время. Как ожидается, в среду израильский парламент примет законопроект о самороспуске в окончательном чтении.



Согласно информации издания Times of Israel, Беннет уже сообщил членам своей партии «Ямина» о этом решении.

