СМИ: Премьер Индии отказался участвовать в саммите БРИКС без Путина
3 августа 202315:12
Премьер Индии Нарендра Моди отказался лететь в Йоханнесбург на саммит БРИКС из-за отсутствия на мероприятии российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Представитель правительства Индии сообщил российскому агентству, что в саммите примут участие либо вице-президент или министр иностранных дел страны.
Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в столице ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк озвучил тарифы по операциям с цифровыми рублями
- Обновленные вакцины Центра имени Гамалеи станут доступны осенью 2023 года
- Певица Pacha Tati объяснила происхождение своего псевдонима
- Клара Новикова рассказала об одиночестве Ирины Мирошниченко
- Певица Pacha Tati призналась, что музыка для нее важнее текста
- Центробанк РФ представил логотип цифрового рубля
- ЕС ввел санкции против Белоруссии за помощь России в обходе ограничений
- СМИ: Премьер Индии отказался участвовать в саммите БРИКС без Путина
- Банк Англии повысил ставку до 5,25% годовых
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли 150 военных на Купянском направлении
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru