СМИ: Премьер Индии отказался участвовать в саммите БРИКС без Путина

Премьер Индии Нарендра Моди отказался лететь в Йоханнесбург на саммит БРИКС из-за отсутствия на мероприятии российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

МИД Индии заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС

Представитель правительства Индии сообщил российскому агентству, что в саммите примут участие либо вице-президент или министр иностранных дел страны.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в столице ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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