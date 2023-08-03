МИД Индии заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС
Индия не возражает против расширения БРИКС, сообщения об этом являются неправдой. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, критериев и процедур для процесса расширения БРИКС на основе консенсуса.
Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что если БРИКС начнет резко расширяться, то у альянса может возникнуть больше проблем. Он объяснил, что сегодня у объединения есть сложные вопросы, связанные, в частности, с совместной системой взаимных расчетов, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрыв прогремел в Воскресенском районе Подмосковья
- Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко
- Студенты стали чаще отдыхать за границей
- «Только в холодильнике»: Россиянам рассказали, как правильно хранить разрезанный арбуз
- Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
- В Сеуле 8 человек пострадали после нападения неизвестного мужчины
- МИД Индии заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС
- Минобороны России: ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении
- На Украине назвали причину крушения вертолета в Броварах, при котором погиб глава МВД
- Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru