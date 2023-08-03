МИД Индии заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС

Индия не возражает против расширения БРИКС, сообщения об этом являются неправдой. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, критериев и процедур для процесса расширения БРИКС на основе консенсуса.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что если БРИКС начнет резко расширяться, то у альянса может возникнуть больше проблем. Он объяснил, что сегодня у объединения есть сложные вопросы, связанные, в частности, с совместной системой взаимных расчетов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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