СМИ: Премьер и глава правящей партии Грузии поменяются должностями

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями на съезде политического объединения 1 февраля. Об этом сообщает телеканал Imedi.

Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

По данным СМИ, соответствующее решение приняли на заседании политсовета партии. Отмечается, что Кобахидзе назначат премьером и политическим секретарем «Грузинской мечты-Демократической Грузии».

Между тем глава правительства Грузии подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией, церемония состоялась в Тбилиси, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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