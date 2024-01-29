СМИ: Премьер и глава правящей партии Грузии поменяются должностями
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями на съезде политического объединения 1 февраля. Об этом сообщает телеканал Imedi.
По данным СМИ, соответствующее решение приняли на заседании политсовета партии. Отмечается, что Кобахидзе назначат премьером и политическим секретарем «Грузинской мечты-Демократической Грузии».
Между тем глава правительства Грузии подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией, церемония состоялась в Тбилиси, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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