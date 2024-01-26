Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в Тбилиси главы правительств Грузии и Армении, Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян, сообщают «Известия».

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Объявил об этом на брифинге перед журналистами грузинский премьер-министр.

Он отметил, что две соседние страны в истории всегда действовали как союзники и сейчас между ними сложилось хорошее партнерство по всем направлениям.

«Можно сказать, что фактически мы уже были стратегическими друзьями и партнерами. Но сегодня этот факт был согласован», — добавил Гарибашвили.

Ранее в парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
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