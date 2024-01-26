Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве
Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в Тбилиси главы правительств Грузии и Армении, Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян, сообщают «Известия».
Объявил об этом на брифинге перед журналистами грузинский премьер-министр.
Он отметил, что две соседние страны в истории всегда действовали как союзники и сейчас между ними сложилось хорошее партнерство по всем направлениям.
«Можно сказать, что фактически мы уже были стратегическими друзьями и партнерами. Но сегодня этот факт был согласован», — добавил Гарибашвили.
Ранее в парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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