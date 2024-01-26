Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

Объявил об этом на брифинге перед журналистами грузинский премьер-министр.

Он отметил, что две соседние страны в истории всегда действовали как союзники и сейчас между ними сложилось хорошее партнерство по всем направлениям.

«Можно сказать, что фактически мы уже были стратегическими друзьями и партнерами. Но сегодня этот факт был согласован», — добавил Гарибашвили.

Ранее в парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

