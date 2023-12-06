СМИ: предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США
Предстоящий визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий Соединенных Штатов по изоляции Москвы и ставит под вопрос долговечность поддержки Вашинтоном Украины, сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что растет уверенность российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы США и Европы изолировать его на международной арене.
Это дополняется экономическими сложностями и отсутствием значимых успехов Киева на поле боя.
Ранее стало известно, что Путин 6 декабря одним днём посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru