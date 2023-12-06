СМИ: предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

Издание пишет, что растет уверенность российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы США и Европы изолировать его на международной арене.

Это дополняется экономическими сложностями и отсутствием значимых успехов Киева на поле боя.

Ранее стало известно, что Путин 6 декабря одним днём посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

