СМИ: предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

Предстоящий визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий Соединенных Штатов по изоляции Москвы и ставит под вопрос долговечность поддержки Вашинтоном Украины, сообщает Bloomberg.

Ушаков анонсировал визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Издание пишет, что растет уверенность российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы США и Европы изолировать его на международной арене.

Это дополняется экономическими сложностями и отсутствием значимых успехов Киева на поле боя.

Ранее стало известно, что Путин 6 декабря одним днём посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОАЭСаудовская АравияУкраинаСШАПрезидент РФВладимир Путин

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