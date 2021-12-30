СМИ предсказали усиление сотрудничества России и Китая против США

По мнению автора материала, предшественники президента США Джо Байдена могли настроить Москву и Пекин друг против друга, однако не смогли правильно использовать эту возможность.

Как отметил Меллер, важная тема в отношениях РФ, КНР и США — кризис на Украине. Автор подчеркивает, что для Китая не имеет большого значения потенциальная угроза для России с украинской территории.

«В экономическом отношении у них есть противоположные интересы. Россия хотела бы заполучить ресурсы. Китай будет сопротивляться тому, чтобы такое случилось; Пекин импортирует железную руду, зерно, масло, жиры и черные металлы с Украины, чтобы диверсифицировать свои цепочки поставок, и не хочет, чтобы Россия захватила власть», — пишет эксперт.

Меллер отмечает, что Вашингтон давит на Москву, пытаясь навязать свою позицию по украинскому вопросу, и на этом фоне Россия и Китай сблизились «по вопросу, по которому эти две страны не сходятся во взглядах».

«Соединенные Штаты упустили возможность использовать их несходные интересы. В будущем, когда Россия и Китай будут действовать более согласованно, чтобы противостоять глобальному положению Соединенных Штатов, Америке придется добиться большего», — заключил эксперт.

