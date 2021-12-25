СМИ предрекли раскол в правительстве Германии из-за «Северного потока-2»

Как отмечает автор материала Коринна Эмундс, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за достигших низшей точки отношений ФРГ и России и необходимости формирования нового внешнеполитического курса. При этом правительство и канцлер Олаф Шольц действуют крайне сдержанно. Однако в коалиции возникают дискуссии из-за «Северного потока-2».

Das Erste указывает, что газопровод не упоминается в коалиционном соглашении «Зеленых» и Социал-демократической партии Германии, что может означать отсутствие единой позиции. Как отмечают эксперты, «Северный поток-2» — «клин в коалиции», который может создать напряжение и в конечном итоге привести к ее расколу.

