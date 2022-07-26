СМИ предрекли побег Байдена из Белого дома после признания об онкологии

В материале отмечается, что заявление Байдена может «готовить почву» для его добровольного ухода с поста президента. Газета считает такой шаг логичным, учитывая особенности главы США, которые влияют на рейтинг президента и Демократической партии.

«Общественности нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности. Популярность Байдена в соцопросах составляет ниже 30 процентов, и, похоже, единственный способ укрепить его авторитет и авторитет правящий партии, — это досрочный уход в отставку», — пишет Resalat.

Как отмечается в статье, самым легким последствием признания Байдена станет его неявка на выборы в 2024 году. При этом вопрос о досрочном сложении Байденом полномочий может решиться раньше на фоне падающих рейтингов.

