СМИ предрекли побег Байдена из Белого дома после признания об онкологии
Признание президента США Джо Байдена о том, что он заболел раком, может означать скорую отставку главы государства. Об этом пишет иранская газета Resalat.
В материале отмечается, что заявление Байдена может «готовить почву» для его добровольного ухода с поста президента. Газета считает такой шаг логичным, учитывая особенности главы США, которые влияют на рейтинг президента и Демократической партии.
«Общественности нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности. Популярность Байдена в соцопросах составляет ниже 30 процентов, и, похоже, единственный способ укрепить его авторитет и авторитет правящий партии, — это досрочный уход в отставку», — пишет Resalat.
Как отмечается в статье, самым легким последствием признания Байдена станет его неявка на выборы в 2024 году. При этом вопрос о досрочном сложении Байденом полномочий может решиться раньше на фоне падающих рейтингов.
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