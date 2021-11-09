СМИ: Правительство РФ поддержало законопроект о публичной власти

Правительство РФ поддержало законопроект о единой системе публичной власти в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

ПО данным источника, кабинет министров не полностью одобрил законопроект, а высказал много замечаний к документу.