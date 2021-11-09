СМИ: Правительство РФ поддержало законопроект о публичной власти

Правительство РФ поддержало законопроект о единой системе публичной власти в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

ПО данным источника, кабинет министров не полностью одобрил законопроект, а высказал много замечаний к документу.

Госдума поддержала законопроект о региональной власти в РФ

Ранее Дума приняла законопроект в первом чтении. Документ снимает ограничение на число губернаторских сроков и запрещает главам регионов называться «президентами». Татарстан останется единственным регионом России, где глава именуется «президентом».

Ожидается, что законопроект вступит в силу в июне 2022 года.


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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Правительство России
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