СМИ: Правительство РФ поддержало законопроект о публичной власти
Правительство РФ поддержало законопроект о единой системе публичной власти в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
ПО данным источника, кабинет министров не полностью одобрил законопроект, а высказал много замечаний к документу.
Ранее Дума приняла законопроект в первом чтении. Документ снимает ограничение на число губернаторских сроков и запрещает главам регионов называться «президентами». Татарстан останется единственным регионом России, где глава именуется «президентом».
Ожидается, что законопроект вступит в силу в июне 2022 года.
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