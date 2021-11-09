Госдума поддержала законопроект о региональной власти в РФ

Государственная дума проголосовала в первом чтении за проект закона о региональной власти в Российской Федерации. В частности, в документе оговаривается, что высшее должностное лицо субъекта РФ именуется «глава» с дальнейшим указанием региона.

Вместе с тем, учитывая исторические, национальные и иные традиции на местах, региональной конституцией может быть предусмотрено другое наименование должности. Однако, это не может быть слово «президент», составляющее наименование должности главы РФ.

Ранее парламент Татарстана отклонил проект этого закона в части названия должности главы субъекта РФ. Эта республика - последний регион в стране, руководитель которого называется президентом. Однако председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что эта позиция не повлияет на окончательное принятие документа, которое может произойти до конца текущего года.

Согласно законопроекту, меняется также механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешён от должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия, отмечает RT. Кроме того, глава государства имеет право применять к главе субъекта другие меры ответственности, например, предупреждение и выговор.

