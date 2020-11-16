Конституционные суды в российских регионах упразднят к 2023 году
Конституционные суды в регионах России упразднят к 1 января 2023 года. Соответствующие поправки, одобренные ко второму чтению законопроекта о механизме прекращения полномочий судей, опубликованы в электронной базе Госдумы.
Авторы поправок — глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Профильный думский комитет рекомендовал ко второму чтению проекта поправку, согласно которой до 1 января 2023 года должны быть упразднены «конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации». Статья закона «О судебной системе», касающаяся работы конституционных судов субъекта РФ, признаётся утратившей силу и перестанет действовать в 2023 году.
Однако при этом регионы смогут создавать «конституционные (уставные) советы» при региональных законодательных органах власти.
Ранее в октябре в первом чтении были принят внесённый президентом России Владимиром Путиным законопроект о механизме прекращения полномочий судей в случае совершения ими серьезных проступков. Решение может вынести Совет Федерации по представлению президента.
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