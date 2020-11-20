СМИ: Правительство ликвидирует два федеральных агентства
Источник в правительстве рассказал РБК о решении ликвидировать Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Полномочия агентств будут переданы Минцифры.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил задачи по оптимизации системы госуправления. В частности, реформа предполагает с 1 января сократить 5% должностей чиновников в министерствах и 10% в их региональных подразделениях. Мишустин добавил, что планирует реализовать оптимизацию правительства до 1 апреля 2021 года.
Накануне о планах правительства по ликвидации Россвязи и Роспечати рассказал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он объяснил, что ранее предпринятая попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства, службы, агентства, не оправдала себя. Поэтому сейчас решается вопрос о ликвидации некоторых структур.
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