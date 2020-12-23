СМИ: Потенциальными кандидатами в Госдуму стали Пугачева и Акинфеев
Власти активно начали подготовку к выборам в Госдуму 2021 году по Москве. Стратегия уже активно обсуждается, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, «Единая Россия» ведет переговоры с потенциальными кандидатами. Среди них футболист Игорь Акинфеев, телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.
Ожидается, что окончательно список кандидатов будет сформирован к концу января – началу февраля 2021 года.
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова накануне сообщила, что парламентские выборы могут пройти не в один день, а растянуться на несколько, передает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru