СМИ: Потенциальными кандидатами в Госдуму стали Пугачева и Акинфеев

В Москве привились от коронавируса уже 25 тысяч человек Соцработники Москвы выполнили почти 27 тыс запросов на доставку лекарств 2 января стартует акция по сбору новогодних елей для утилизации Названы самые популярные места в Москве для заключения брака в 2020 году 31 декабря попросили сделать выходным в Москве и Подмосковье