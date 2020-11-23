СМИ: Пост госсекретаря США займет Тони Блинкен

Советник по внешней политике избранного президента США Джо Байдена Тони Блинкен будет назначен на пост главы Госдепартамента, сообщает New York Times со ссылкой на источник в администрации президента.

Блинкен начал свою карьеру в Госдепартаменте еще при администрации Билла Клинтона. Байден ожидает, что его опыт поможет американским дипломатам перезапустить отношения с Китаем и привлечь новых сторонников для поддержания конкуренции.