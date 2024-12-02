СМИ: Кандидата на пост главы Пентагона уволили из двух групп по защите ветеранов

Предложенный Дональдом Трампом на должность министра обороны Пит Хегсет ранее покинул две организации по защите прав ветеранов из-за обвинений в финансовых махинациях и неподобающем поведении. Об этом сообщил журнал New Yorker со ссылкой на бывших сотрудников этих организаций.

По данным издания, Хегсета неоднократно видели пьяным на рабочем месте, а также обвиняли в нецелевом использовании средств и непристойном поведении. В 2015 году сотрудники НКО «Обеспокоенные ветераны за Америку» подготовили доклад о его действиях и направили его руководству. Уже в январе 2016 года Хегсет был вынужден покинуть организацию.