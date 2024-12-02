СМИ: Кандидата на пост главы Пентагона уволили из двух групп по защите ветеранов

Предложенный Дональдом Трампом на должность министра обороны Пит Хегсет ранее покинул две организации по защите прав ветеранов из-за обвинений в финансовых махинациях и неподобающем поведении. Об этом сообщил журнал New Yorker со ссылкой на бывших сотрудников этих организаций.

По данным издания, Хегсета неоднократно видели пьяным на рабочем месте, а также обвиняли в нецелевом использовании средств и непристойном поведении. В 2015 году сотрудники НКО «Обеспокоенные ветераны за Америку» подготовили доклад о его действиях и направили его руководству. Уже в январе 2016 года Хегсет был вынужден покинуть организацию.

Трамп выбрал главой Пентагона телеведущего

Назначение Хегсета вызвало удивление в Вашингтоне. Источник в оборонной отрасли сообщил Politico, что от Трампа ожидали назначения более опытного кандидата на эту должность.

Адвокат Хегсета заявил, что его клиент не будет комментировать эти обвинения, назвав их «необоснованными выпадами недовольного бывшего коллеги», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАСкандалПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры