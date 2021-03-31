СМИ: Посол России в США не вернется в Вашингтон в ближайшее время

Возвращение в Вашингтон посла России в США Анатолия Антонова в ближайшее время не ожидается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника совместного заседания комитетов Совфеда, на котором выступил посол.

Ранее Антонов после встречи в Совфеде сообщил, что говорить о дате его возвращения в США “пока рано”. Он добавил, что консультации по этому вопросу продолжаются.

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Незадолго до возвращения Антонова в Россию американский лидер Джо Байден заявил, что руководству РФ придется «заплатить цену» из-за приписываемых Москве попыткам влияния на итоги выборов президента. Кроме того, Байдену задали вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Президент США ответил утвердительно.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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