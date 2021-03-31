СМИ: Посол России в США не вернется в Вашингтон в ближайшее время

Возвращение в Вашингтон посла России в США Анатолия Антонова в ближайшее время не ожидается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника совместного заседания комитетов Совфеда, на котором выступил посол.

Ранее Антонов после встречи в Совфеде сообщил, что говорить о дате его возвращения в США “пока рано”. Он добавил, что консультации по этому вопросу продолжаются.