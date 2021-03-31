Дипломат объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом
Стала известна причина отказа России выступать на встрече постпредов Совбеза ООН с американским президентом Джо Байденом, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.
«В контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить», — сказал он. Дипломат отметил, что на сегодня отношения Москвы и Вашингтона подвергаются глубокому анализу.
Отмечается, что приглашение на мероприятие от американской стороны Россия получила в последний момент, когда у российского постпреда при ООН Василия Небензи были запланированы мероприятия.
Полянский подчеркнул, что при этом российская сторона присутствовала на встрече и была вежлива.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет выстраивать линию поведения с США после анализа действий новой американской администрации, сообщает РИА Новости.
По его словам, на проведение ревизии «потребуется время».
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