Дипломат объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом

«В контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить», — сказал он. Дипломат отметил, что на сегодня отношения Москвы и Вашингтона подвергаются глубокому анализу.

Отмечается, что приглашение на мероприятие от американской стороны Россия получила в последний момент, когда у российского постпреда при ООН Василия Небензи были запланированы мероприятия.

Полянский подчеркнул, что при этом российская сторона присутствовала на встрече и была вежлива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет выстраивать линию поведения с США после анализа действий новой американской администрации, сообщает РИА Новости.

По его словам, на проведение ревизии «потребуется время».

