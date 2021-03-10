СМИ: Евросоюз подготовит новые санкции против россиян к 22 марта

Новый пакет санкций против россиян будет подготовлен к ближайшему заседанию Совета ЕС, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По данным агентства, очередной «чёрный список» связан с нарушениями прав человека в соответствии с «европейским актом Магнитского», работу над ним планируется завершить к следующему заседанию глав МИД стран ЕС, которое состоится 22 марта.

Источники агентства указали, что новые санкции затронут россиян, которые не попали в предыдущий список. Против кого именно будут введены новые ограничения станет известно только после его официального вступления в силу, чтобы предотвратить вывод активов с территории Евросоюза.

«Европейский акт Магнитского» Брюссель впервые задействовал 2 марта из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Ura.ru. В санкционный список попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

