СМИ: Послы ЕС согласились на запрет импорта и экспорта из ДНР и ЛНР

Также послы согласились не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что решение президента России Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США, с которыми страна сможет справиться только через три года.

