СМИ: Послы ЕС согласились на запрет импорта и экспорта из ДНР и ЛНР

Послы стран Евросоюза согласились запретить импорт и экспорт из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

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Также послы согласились не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что решение президента России Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США, с которыми страна сможет справиться только через три года.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЭкспортДонбассИмпортЕвросоюз
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