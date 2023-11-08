СМИ: После ухода с поста президента Трамп разбогател на 500 млн долларов

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа после ухода с поста в 2021 году выросло на 500 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Трамп заработал на недвижимости, так как его объекты подорожали, несмотря на непростую ситуацию на рынке. Известно, что бывший глава Белого дома владеет отелями и гольф-клубом. Его состояние с 2021 года выросло с 2,6 до 3,1 миллиарда долларов.

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Ранее судья по делу Трампа о мошенничестве Артур Энгорон пригрозил политику тюремным заключением. При этом команда бывшего американского лидера Дональда Трампа довольна тем, как политик держится на судебном заседании, сообщает CNN.

Речь идет о деле о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Бывшего президента устраивает то, как проходит заседание. «Он превращает это в трамповское шоу», — заявил источник телеканала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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