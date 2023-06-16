Источник: Визит Путина в Турцию стоит на повестке

Визит президента России Владимира Путина в Турцию стоит в повестке дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента республики.

Путин встретится с делегацией африканских лидеров в Петербурге

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина посетить республику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Турецкие СМИ сообщили, что поездка российского политика готовится в ближайшее время.

«Визит стоит в повестке дня, он планируется», — отметил источник.

Тем не менее договоренностей по дате, месту и повестке мероприятия пока нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ВизитТурцияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры