Источник: Визит Путина в Турцию стоит на повестке
Визит президента России Владимира Путина в Турцию стоит в повестке дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента республики.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина посетить республику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Турецкие СМИ сообщили, что поездка российского политика готовится в ближайшее время.
«Визит стоит в повестке дня, он планируется», — отметил источник.
Тем не менее договоренностей по дате, месту и повестке мероприятия пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru