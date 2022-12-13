Песков опроверг информацию о дате послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 27 декабря, не соответствует действительности.
«Нет, это неправильное сообщение», - ответил представитель кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее источник РИА Новости в Госдуме заявил, что прошла информация о возможном выступлении главы государства с посланием к Федеральному собранию 27 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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