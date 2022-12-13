Песков опроверг информацию о дате послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 27 декабря, не соответствует действительности.

Путин не даст большую пресс-конференцию до конца года

«Нет, это неправильное сообщение», - ответил представитель кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее источник РИА Новости в Госдуме заявил, что прошла информация о возможном выступлении главы государства с посланием к Федеральному собранию 27 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеПослание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры