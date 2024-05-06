СМИ: Посла России вызвали в МИД Чехии из-за кибератак

По словам Липавского, в Чехии призывают Москву прекратить совершать действия, которые противоречат нормам ООН.

3 мая 2024 года МИД республики заявило, что государственные органы и объекты критической инфраструктуры Чехии с 2023 года подвергались атакам хакеров, связанных с Россией. Уточняется, что киберпреступники пытались похитить данные чешских ведомств.

Ранее кабинет министров Чехии официально отозвал на родину посла в России Витезслава Пивоньку, передает «Радиоточка НСН».

