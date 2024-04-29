Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Украины
Полиция Греции полагает, что взрывы на складах с боеприпасами для Украины в деревне Врбетице в конце 2014 года были организованы российской разведкой. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Национальное управление по борьбе с организованной преступностью.
СМИ утверждает, что ко взрывам причастно российское Главное разведывательное управление. Якобы таким образом Москва хотела предотвратить поставку боеприпасов из Чехии на Украину.
Склад №16 в деревне Врбетице взорвали 16 октября 2014 года, склад № 12 – 3 декабря того же года.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Берлин выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru