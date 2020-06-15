СМИ: Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за дипломатического скандала

В публикации шла речь о том, что мужчина с российским дипломатическим паспортом якобы ввёз в Чехию яд рицин, который мог предназначаться чиновникам, связанным со сносом памятника советскому маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в Праге в честь оппозиционера Бориса Немцова. В итоге премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов и объявлении их персонами нон грата. По словам Бабиша, один из сотрудников посольства РФ якобы намеренно направил контрразведке Чехии информацию о планируемом нападении на чешским политиков.

Неделю назад высланные работники Россотрудничества прилетели из Праги в Москву. Один из них, Игорь Рыбаков, отверг версии СМИ о том, что это он якобы написал в чешские спецслужбы донос на своего начальника, передаёт RT.

