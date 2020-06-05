МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку Чехией российских дипломатов

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что Россия адекватно ответит на высылку из Чехии двух российских дипломатов. В ведомстве назвали такие действия провокацией и недружественным шагом.

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно», — говорится в сообщении МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что безосновательно «нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям».