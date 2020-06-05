МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку Чехией российских дипломатов

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что Россия адекватно ответит на высылку из Чехии двух российских дипломатов. В ведомстве назвали такие действия провокацией и недружественным шагом.

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно», — говорится в сообщении МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что безосновательно «нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям».

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Ранее в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства в Чехии были объявлены персонами нон грата.

В мае глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что обвинение россиянина в доставке яда в Чехию - это провокация. По её словам, эта ситуация - продолжение недружественных акций в добавок к демонтажу муниципальными властями Праги памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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