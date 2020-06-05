МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку Чехией российских дипломатов
В пресс-службе МИД РФ сообщили, что Россия адекватно ответит на высылку из Чехии двух российских дипломатов. В ведомстве назвали такие действия провокацией и недружественным шагом.
«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно», — говорится в сообщении МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что безосновательно «нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям».
Ранее в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства в Чехии были объявлены персонами нон грата.
В мае глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что обвинение россиянина в доставке яда в Чехию - это провокация. По её словам, эта ситуация - продолжение недружественных акций в добавок к демонтажу муниципальными властями Праги памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru