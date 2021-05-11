СМИ: Пореченкова назвали кандидатом в Госдуму от ЕР

Актер Михаил Пореченков может баллотироваться в Госдуму от Единой России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ЕР.

В случае выдвижения актер будет баллотироваться по одномандатному округу в Нижегородской области. Информация о кандидатуре Пореченкова появилась еще три месяца назад, однако пока документы на праймериз от него не поступали.

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Михаил Пореченков является сторонником самопровозглашенных республик Донбасса. В 2014 году он приезжал в регион с представлением своего фильма «Поддубный». Актер также посетил позиции войск ДНР и пострелял из пулемета, писала Газета.ру.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 10 мая подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса. В ЕР рассчитывают, что члены союза будут активно вовлекаться в выборы всех уровней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияВыборыГосдумаМихаил Пореченков
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