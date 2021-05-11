СМИ: Пореченкова назвали кандидатом в Госдуму от ЕР

Актер Михаил Пореченков может баллотироваться в Госдуму от Единой России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ЕР.

В случае выдвижения актер будет баллотироваться по одномандатному округу в Нижегородской области. Информация о кандидатуре Пореченкова появилась еще три месяца назад, однако пока документы на праймериз от него не поступали.