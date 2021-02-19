СМИ: «Единая Россия» не исключила выдвижение в Думу экс-главы ПФР

Партия «Единая Россия» обсуждает включение в избирательный список на выборах в Государственную думу бывшего руководителя Пенсионного фонда и экс-министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкий к правительству источник.

Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет – с 2012 года. До этого он был замминистром здравоохранения и соцразвития в команде Татьяны Голиковой, которая на тот момент возглавила Минздравсоцразвитие.

Премьер-министр Михаил Мишустин изначально не включил Топилина в новый состав правительства, так как он занимался сопровождением пенсионной реформы. Позже Топилин получил должность главы Пенсионного фонда в январе 2020 года, однако вскоре ушел с этой должности и стал советником гендиректора РЖД Олега Белозерова.