СМИ: «Единая Россия» не исключила выдвижение в Думу экс-главы ПФР
Партия «Единая Россия» обсуждает включение в избирательный список на выборах в Государственную думу бывшего руководителя Пенсионного фонда и экс-министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкий к правительству источник.
Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет – с 2012 года. До этого он был замминистром здравоохранения и соцразвития в команде Татьяны Голиковой, которая на тот момент возглавила Минздравсоцразвитие.
Премьер-министр Михаил Мишустин изначально не включил Топилина в новый состав правительства, так как он занимался сопровождением пенсионной реформы. Позже Топилин получил должность главы Пенсионного фонда в январе 2020 года, однако вскоре ушел с этой должности и стал советником гендиректора РЖД Олега Белозерова.
По словам собеседника издания, переход на должность советника позволит Топилину «разорвать все связи с прежними должностями» и не вызывать у избирателей негативной ассоциации с пенсионной реформой, которая вызвала резко отрицательное отношение граждан.
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