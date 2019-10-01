СМИ: Помпео прослушивал переговоры Трампа и Зеленского

1 октября 201907:18

Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Майка Помпео, сообщает The Wall Street Journal. Источник издания рассказал, что глава Госдепа был одним из тех, кто следил за переговорами, однако не известно, вмешивался ли он в разговор, пишут «Известия».

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В американских СМИ предполагают, что присутствие Помпео «сильно связывает» Госдеп с расследованием попытки проведения процедуры импичмента в отношении Трампа, сообщает Газета.ру

Ранее Конгресс США инициировал процедуру, заподозрив Трампа в оказании давления на Зеленского с целью возбуждения уголовного дела на Украине против основного соперника Трампа на выборах в 2020 году – Джозефа Байдена. Также Трамп Киев проверить деятельность сына бывшего вице-премьера США – Хантера Байдена.

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ФОТО: РИА Новости
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