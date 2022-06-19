Шольц выразил поддержку мирной политики Меркель в отношении России

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — цитирует Шольца Газета.ru.

Шольц поддерживал и позицию Меркель, которая выступила против вступления Украины в НАТО в 2008 году. Он отметил, что каждая страна, желающая стать членом альянса, должна соответствовать критериям вступления в организацию. При этом заявил, что вступление Украины в альянс 14 лет назад не стояло в повестке дня.

Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. По его словам, целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ответной реакцией Запада стало принятие новых санкций против России.

