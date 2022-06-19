Шольц выразил поддержку мирной политики Меркель в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц дал высокую оценку политики своей предшественницы, Ангелы Меркель, в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.

Меркель предлагают стать посредником между Россией и Украиной

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — цитирует Шольца Газета.ru.

Шольц поддерживал и позицию Меркель, которая выступила против вступления Украины в НАТО в 2008 году. Он отметил, что каждая страна, желающая стать членом альянса, должна соответствовать критериям вступления в организацию. При этом заявил, что вступление Украины в альянс 14 лет назад не стояло в повестке дня.

Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. По его словам, целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ответной реакцией Запада стало принятие новых санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОПолитикаРоссияАнгела МеркельГермания
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