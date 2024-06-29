СМИ: Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности на следующей неделе
Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с событиями.
По данным издания, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву и во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности.
При этом отмечается, что Польше и Украине необходимо подписать документ до начала саммита НАТО, который состоится с 9 по 11 июля в Вашингтоне. По мнению собеседника РИА Новости, таким образом польское правительство пытается показать участникам конференции альянса, что Киеву необходимо помогать еще сильнее.
Ранее «Известия» сообщили, что Украина согласилась выполнить все требования Венгрии, чтобы Будапешт не мешал переговорам Киева с Евросоюзом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru