СМИ: Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности на следующей неделе

Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с событиями.

По данным издания, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву и во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности.