СМИ: Польша и Прибалтика выступят против урегулирования на Украине

Попытки урегулировать конфликт на Украине могут вызвать сопротивление со стороны Польши и Прибалтики. Подобной точкой зрения поделился младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в колонке для газеты Politico.

Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами

По мнению эксперта, эти страны опасаются, что лишатся поддержки Запада. Ряд собеседников из Польши и Прибалтики заявили, что усиление сдерживания в Центральной и Восточной Европе для их национальной безопасности представляет куда больший интерес, чем возвращение Украиной территорий.

ДерСимонян добавил, что для установления мира в регионе страны Запада должны предоставить новые гарантии безопасности государствам, поскольку это бы снизило градус критики с их стороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что у России нет интересов в Польше или Латвии. По его словам, российские войска могут быть направлены туда только в том случае, если противоположная сторона начнет нападать первой, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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