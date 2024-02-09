СМИ: Польша и Прибалтика выступят против урегулирования на Украине
Попытки урегулировать конфликт на Украине могут вызвать сопротивление со стороны Польши и Прибалтики. Подобной точкой зрения поделился младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в колонке для газеты Politico.
По мнению эксперта, эти страны опасаются, что лишатся поддержки Запада. Ряд собеседников из Польши и Прибалтики заявили, что усиление сдерживания в Центральной и Восточной Европе для их национальной безопасности представляет куда больший интерес, чем возвращение Украиной территорий.
ДерСимонян добавил, что для установления мира в регионе страны Запада должны предоставить новые гарантии безопасности государствам, поскольку это бы снизило градус критики с их стороны.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что у России нет интересов в Польше или Латвии. По его словам, российские войска могут быть направлены туда только в том случае, если противоположная сторона начнет нападать первой, напоминает «Радиоточка НСН».
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