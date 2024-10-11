В НАТО рассказали о ядерных учениях Steadfast Noon
Ядерные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon начнутся 14 октября 2024 года и продлятся две недели. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
В сообщении говорится, что в маневрах примут участие более 60 самолётов, которые выполнят тренировочные полеты над территорией Западной Европы.
«В них будут задействованы истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, но боевое оружие использовано не будет», - уточняется в заявлении.
Ранее в Литве стартовали учения НАТО «Железный волк», в которых принимают участие 3,2 тысячи военных из Литвы, США, Германии, Чехии, Норвегии и стран Бенилюкса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru