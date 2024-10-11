В НАТО рассказали о ядерных учениях Steadfast Noon

В сообщении говорится, что в маневрах примут участие более 60 самолётов, которые выполнят тренировочные полеты над территорией Западной Европы.

«В них будут задействованы истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, но боевое оружие использовано не будет», - уточняется в заявлении.

Ранее в Литве стартовали учения НАТО «Железный волк», в которых принимают участие 3,2 тысячи военных из Литвы, США, Германии, Чехии, Норвегии и стран Бенилюкса, сообщает RT.

