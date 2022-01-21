СМИ: Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может занять должность заместителя руководителя Россотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — рассказал собеседник агентства.

При этом сама Поклонская сообщила РИА Новости, что комментировать вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве преждевременно.

Ранее стало известно, что в силу личных обстоятельств Поклонская не вступила в должность посла России в Кабо-Верде, несмотря на назначение в октябре 2021 года, пишет «Свободная пресса». При этом экс-депутат заявила, что готова на любую должность, где она будет «полезна государству», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:НазначениеНаталья Поклонская
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