СМИ: Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — рассказал собеседник агентства.

При этом сама Поклонская сообщила РИА Новости, что комментировать вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве преждевременно.

Ранее стало известно, что в силу личных обстоятельств Поклонская не вступила в должность посла России в Кабо-Верде, несмотря на назначение в октябре 2021 года, пишет «Свободная пресса». При этом экс-депутат заявила, что готова на любую должность, где она будет «полезна государству», отмечает Ura.ru.

