СМИ: Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества
Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может занять должность заместителя руководителя Россотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — рассказал собеседник агентства.
При этом сама Поклонская сообщила РИА Новости, что комментировать вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве преждевременно.
Ранее стало известно, что в силу личных обстоятельств Поклонская не вступила в должность посла России в Кабо-Верде, несмотря на назначение в октябре 2021 года, пишет «Свободная пресса». При этом экс-депутат заявила, что готова на любую должность, где она будет «полезна государству», отмечает Ura.ru.
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