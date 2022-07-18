Глава МИД Венгрии рассказал о седьмом пакете антироссийских санкций

По его словам, также планируется ужесточить торговлю так называемыми товарами двойного назначения, ввести дополнительные ограничения на госзакупки и приём депозитов.

«Согласованы также запреты в отношении, в основном бухгалтерских, аудиторских и налоговых консалтинговых услуг», - добавил венгерский министр.

Ранее Сийярто заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в который попали 48 физических лиц и 9 организаций, однако пока нет ограничений в отношении Газпромбанка и энергоносителей из РФ.

