СМИ: План Трампа не предусматривает помощь Украине в боевых действиях

Обязательств США направить свои силы в регион либо оказывать помощь в случае боевых действий нет в плане американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным газеты, президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Трампом во время визита в США настаивал, что Вашингтон должен оказать поддержку силам, которые Франция и Великобритания хотят направить на украинскую территорию при урегулировании. Как отметил источник, по мнению Макрона, он достиг взаимопонимания с американским коллегой.

«Представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии... помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», - говорится в материале.

Ранее Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимы миротворческие силы в «приемлемой для всех форме», пишет 360.ru.

