СМИ: План Трампа не предусматривает помощь Украине в боевых действиях
Обязательств США направить свои силы в регион либо оказывать помощь в случае боевых действий нет в плане американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным газеты, президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Трампом во время визита в США настаивал, что Вашингтон должен оказать поддержку силам, которые Франция и Великобритания хотят направить на украинскую территорию при урегулировании. Как отметил источник, по мнению Макрона, он достиг взаимопонимания с американским коллегой.
«Представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии... помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», - говорится в материале.
Ранее Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимы миротворческие силы в «приемлемой для всех форме», пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Задержан вице-губернатор Вологодской области по подозрению в получении взятки
- Под Новороссийском обломки дрона повредили газовую трубу
- СМИ: План Трампа не предусматривает помощь Украине в боевых действиях
- Хабенский не исключил появления в репертуаре МХТ имени А. Чехова спектакля об СВО
- Журналиста Мингазова оштрафовали на 700 тысяч рублей по делу о фейках
- СМИ: В Судане 19 человек погибли при крушении военного самолета
- Президент Колумбии назвал соглашение по металлам с США глупостью Зеленского
- На Кубани сбили два украинских беспилотника
- Росавиация опровергла информацию о введении ограничений в ряде аэропортов СКФО
- Илон Маск стал лидером рейтинга супермиллиардеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru