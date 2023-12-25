«У США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах», — отмечается в статье.

Как полагают ее авторы, Украина не способна выстоять без поддержки Запада. При этом союзники уже предают Киев, однако лидер Украины Владимир Зеленский пока не в полной мере понимает это.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на двух бывших чиновников, близких к Кремлю, сообщило, что Москва через посредников пытается передать западным странам сигналы о готовности к переговорам с Украиной. По информации журналистов, Россия готова заморозить боевые действия, однако не готова отступать от нынешних позиций, передает «Радиоточка НСН».



