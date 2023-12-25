СМИ: План США по Украине приведет к ее краху
Политика США в отношении Украины приведет Киев к неизбежному краху, пишет хорватское издание Advanced.
«У США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах», — отмечается в статье.
Как полагают ее авторы, Украина не способна выстоять без поддержки Запада. При этом союзники уже предают Киев, однако лидер Украины Владимир Зеленский пока не в полной мере понимает это.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на двух бывших чиновников, близких к Кремлю, сообщило, что Москва через посредников пытается передать западным странам сигналы о готовности к переговорам с Украиной. По информации журналистов, Россия готова заморозить боевые действия, однако не готова отступать от нынешних позиций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru