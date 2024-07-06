СМИ: Пезешкиян выиграл президентские выборы в Иране
Реформист Масуд Пезешкиян, по предварительным данным, победил во втором туре выборов президента Ирана с 17 млн голосов. Об пишет газета Tehran Times, ссылаясь на неофициальные данные подсчета.
По данным издания, явка во втором туре выборов составила около 50%, проголосовали свыше 30 млн человек. За Пезешкияна, предварительно, было отдано 17 млн голосов, за его соперника консерватора Саида Джалили — 14 млн.
По словам представителя избирательного штаба Ирана Мохсена Эслами, на 04:45 мск было обработано 20,61 млн бюллетеней на 42,4 тысячи избирательных участков. Согласно подсчетам, Пезешкияна поддержали 11,12 млн человек, Джалили — 9,1 млн.
Первый тур выборов президента Ирана прошел 28 июня, кандидаты на пост главы государства не смогли набрать большинство голосов, второй тур был назначен на 5 июля.
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