СМИ: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО отложены на неопределенный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства утверждает, что встреча была отложена по требованию Анкары.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не должна ждать благосклонности от Турции по вопросу членства в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил уверенность, что антитурецкая провокация в Швеции была намеренной и преследовала цель затруднить расширение НАТО, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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