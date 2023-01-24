СМИ: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

Собеседник агентства утверждает, что встреча была отложена по требованию Анкары.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не должна ждать благосклонности от Турции по вопросу членства в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил уверенность, что антитурецкая провокация в Швеции была намеренной и преследовала цель затруднить расширение НАТО, сообщает RT.

