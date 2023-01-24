СМИ: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили
Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО отложены на неопределенный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник агентства утверждает, что встреча была отложена по требованию Анкары.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не должна ждать благосклонности от Турции по вопросу членства в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил уверенность, что антитурецкая провокация в Швеции была намеренной и преследовала цель затруднить расширение НАТО, сообщает RT.
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