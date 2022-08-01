СМИ: авианосная ударная группа ВМС США направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня

По его данным, 30 июля группа покинула Южно-Китайское море и через пролив Сан-Бернардино вышла в Филиппинское море.

Авианосец обогнул филиппинский остров Лусон с юго-востока и взял курс на север в сторону Тайваня, добавили в SCSPI.

Ранее газета Nikkei Asia заявила, что американские военные создают «буферную зону» для самолёта спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, на случай если она решит всё-таки совершить визит на остров, сообщает RT.

