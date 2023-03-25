СМИ: Пекин не показывает заинтересованности в организации разговора Си Цзиньпина и Байдена

По данным агентства, несмотря на усилия американских дипломатов, Пекин «демонстрирует малую заинтересованность» в контакте глав государств.

Кроме того, Reuters отмечает, что февральская встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии Комиссии ЦК китайской Компартии по иностранным делам, члена Политбюро Ван И, состоявшаяся в Мюнхене, была «самым антагонистическим контактом» двух стран после переговоров на Аляске. Переговоры не привели к ослаблению напряженности в отношениях государств.

Ранее в Белом доме подтверждали, что Байден хотел бы вскоре провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином.

