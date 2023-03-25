СМИ: Пекин не показывает заинтересованности в организации разговора Си Цзиньпина и Байдена
Китай не демонстрирует заинтересованности в организации телефонной беседы лидера страны Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, несмотря на усилия американских дипломатов, Пекин «демонстрирует малую заинтересованность» в контакте глав государств.
Кроме того, Reuters отмечает, что февральская встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии Комиссии ЦК китайской Компартии по иностранным делам, члена Политбюро Ван И, состоявшаяся в Мюнхене, была «самым антагонистическим контактом» двух стран после переговоров на Аляске. Переговоры не привели к ослаблению напряженности в отношениях государств.
Ранее в Белом доме подтверждали, что Байден хотел бы вскоре провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Константинов заявил, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море
- Посол: Россия работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
- Российская армия контролирует 29 населенных пунктов Харьковской области
- Личные данные пользователей ChatGPT попали в Сеть из-за сбоя
- СМИ: Пекин не показывает заинтересованности в организации разговора Си Цзиньпина и Байдена
- Сенатор из Румынии после угроз Киева призвала не поддерживать Украину
- СМИ: США проиграют делающим упор на патриотизме России и Китаю
- Российские бойцы уничтожили польскую САУ Krab в ДНР
- Взрыв прогремел на шоколадной фабрике в США
- Российские вертолеты ударили по украинским критически важным объектам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru