СМИ: Пекин не показывает заинтересованности в организации разговора Си Цзиньпина и Байдена

Китай не демонстрирует заинтересованности в организации телефонной беседы лидера страны Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В Белом доме заявили, что Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином

По данным агентства, несмотря на усилия американских дипломатов, Пекин «демонстрирует малую заинтересованность» в контакте глав государств.

Кроме того, Reuters отмечает, что февральская встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии Комиссии ЦК китайской Компартии по иностранным делам, члена Политбюро Ван И, состоявшаяся в Мюнхене, была «самым антагонистическим контактом» двух стран после переговоров на Аляске. Переговоры не привели к ослаблению напряженности в отношениях государств.

Ранее в Белом доме подтверждали, что Байден хотел бы вскоре провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин

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