СМИ: Пашинян не подаст в отставку ни при каких условиях
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил в ходе встречи с представителями партии «Гражданский договор» на фоне событий в Карабахе и протестов тысяч людей в Ереване, что не подаст в отставку ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на источники.
Авторы материала предположили, что именно поэтому полицейские использовали светошумовые гранаты и грубую силу против протестующих.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что нельзя говорить о том, что после начала операции Азербайджана в Нагорном Карабахе Пашинян будет обязательно свергнут. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пашинян не подаст в отставку ни при каких условиях
- Гутерреш: Человечество открыло врата ада
- У кафе в центре Москвы мужчину подстрелили из его оружия
- Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку
- Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту
- «Коммерсантъ»: Московская пивоваренная компания займется поставками пива Guinness
- Собянин одобрил инвестпроекты, которые дадут городу 12,3 тысячи рабочих мест
- Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли после событий в Карабахе
- Baza: «Барнаульский маньяк» признался еще в четырех убийствах
- Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях на ззаседании Совбеза ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru