СМИ: Пашинян не подаст в отставку ни при каких условиях

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил в ходе встречи с представителями партии «Гражданский договор» на фоне событий в Карабахе и протестов тысяч людей в Ереване, что не подаст в отставку ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

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Авторы материала предположили, что именно поэтому полицейские использовали светошумовые гранаты и грубую силу против протестующих.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что нельзя говорить о том, что после начала операции Азербайджана в Нагорном Карабахе Пашинян будет обязательно свергнут. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ОтставкаНагорный КарабахАрменияНикол Пашинян

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