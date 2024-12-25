СМИ: В России снизились цены на сжиженный газ из-за санкций ЕС

Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились в два раза по сравнению с ноябрем, сообщает агентстве Reuters со ссылкой на собственное исследование.

Снижение цен связано с увеличением объемов поставок топлива на внутренний рынок после того, как экспорт СУГ в Европу оказался ограничен европейскими санкциями.

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Контракт на транзит российского газа через Украину, заключенный в 2019 году, истекает 31 декабря, и Украина не планирует его продление. В прошлом году по этому маршруту было поставлено около 15 миллиардов кубометров газа, что составляло 4,5% от общего потребления газа в ЕС.

С приближением даты завершения контракта растут и биржевые цены. В начале недели стоимость газа на бирже достигла $500 за тысячу кубометров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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