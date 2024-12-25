СМИ: В России снизились цены на сжиженный газ из-за санкций ЕС

Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились в два раза по сравнению с ноябрем, сообщает агентстве Reuters со ссылкой на собственное исследование.

Снижение цен связано с увеличением объемов поставок топлива на внутренний рынок после того, как экспорт СУГ в Европу оказался ограничен европейскими санкциями.