Эрдоган лидирует на выборах президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на данные Центризбиркома республики.

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Отмечается, что после подсчета около 9% урн действующий президент набирает 59,47% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 34,79%.

Выборы президента и парламента Турции прошли в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки закрылись в 17:00.

Кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и создании фейковых новостей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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