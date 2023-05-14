Эрдоган лидирует на выборах президента Турции
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на данные Центризбиркома республики.
Отмечается, что после подсчета около 9% урн действующий президент набирает 59,47% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 34,79%.
Выборы президента и парламента Турции прошли в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки закрылись в 17:00.
Кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и создании фейковых новостей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru