СМИ: Депутаты Ирана направили запрос в Совбез о создании ядерного оружия

Группа из 39 иранских депутатов направила запрос в Высший совет национальный безопасности Исламской Республики, в котором попросила рассмотреть возможность разработки ядерного оружия, сообщило издание Didban Iran.

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В материале уточняется, что инициатива должна послужить ответной мерой на действия Израиля.

Тема письма указана как пересмотр оборонной доктрины Исламской Республики в области ядерного оружия, отметил депутат Хасанали Эхлаки Амири.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявил, что Израиль намерен одержать победу над ХАМАС, движением «Хезболла», хуситами и другими сподвижниками Ирана, передает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ядерное ОружиеИзраильИран

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