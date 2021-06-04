СМИ: Парламент Чехии не вынес вотум недоверия премьеру Бабишу

Попытка оппозиции вынести вотум недоверия парламента действующему главе правительства Андрею Бабишу не состоялась. Об этом сообщает информационное агентство CTK (Чешское агентство печати).

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Премьер-министр Бабиш также является лидером политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") и долларовым миллиардером.

Для вотума недоверия необходимо было получить поддержку 101 депутата из 200. По данным агентства, внеочередное заседание нижней палаты чешского парламента, которое организовали пять оппозиционных политических партий, шло на протяжении более 14 часов.

Накануне стало известно, что чешский сенат планирует обсудить вопрос об импичменте президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил в Twitter глава верхней палаты чешского парламента Павел Фишер.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:ПрезидентЧехия
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