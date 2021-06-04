СМИ: Парламент Чехии не вынес вотум недоверия премьеру Бабишу

Премьер-министр Бабиш также является лидером политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") и долларовым миллиардером.

Для вотума недоверия необходимо было получить поддержку 101 депутата из 200. По данным агентства, внеочередное заседание нижней палаты чешского парламента, которое организовали пять оппозиционных политических партий, шло на протяжении более 14 часов.

Накануне стало известно, что чешский сенат планирует обсудить вопрос об импичменте президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил в Twitter глава верхней палаты чешского парламента Павел Фишер.

