СМИ: Орбан встретится с Трампом в США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится в США с экс-президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным издания, встреча состоится в четверг во Флориде.
«Орбан отправится в [поместье] Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне», — отмечает агентство.
Ранее в рамках мирной миссии Виктор Орбан посетил Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем совершил визит в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позже венгерский премьер встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru