СМИ: Орбан встретится с Трампом в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится в США с экс-президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

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По данным издания, встреча состоится в четверг во Флориде.

«Орбан отправится в [поместье] Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне», — отмечает агентство.

Ранее в рамках мирной миссии Виктор Орбан посетил Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем совершил визит в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позже венгерский премьер встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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