СМИ: Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Обран в своем письме к председателю Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письмо.
В письме венгерского премьера перечисляется десять пунктов с разделами, общий объем письма составляет полторы страницы формата А4. В нем указывается, что в будущем возможно усиление интенсивности конфликта на Украине.
Bild подчеркивает, что в письме Орбана выражается призыв к началу переговоров с Китаем о проведении мирной конференции, возобновлению дипломатических отношений с Россией и «политическому наступлению» на глобальном Юге, чье «уважение было утрачено из-за позиции по Украине».
В начале июля венгерский премьер посетил Москву для встречи с президентом Путиным и обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Затем он направился в Пекин, где встретился с Си Цзиньпином, после чего принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне. После саммита Орбан провел встречу с Дональдом Трампом, утверждая, что Трамп готов помочь разрешить ситуацию вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Джонни Депп встречается с российской моделью
- Маск раскритиковал Wall Street Journal за материал о покушении на Трампа
- СМИ: Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией
- Правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей
- Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 68 лет
- Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США
- Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре
- В Киеве умер куратор поставок F-16 американский военный советник Ричард Кирлин
- Продюсер Бабичев: Елка сможет вернуть популярность, если запишет новый хит
- В Госдепе поддержали идею пригласить Россию на второй саммит по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru