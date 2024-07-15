СМИ: Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран в своем письме к председателю Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письмо.

В письме венгерского премьера перечисляется десять пунктов с разделами, общий объем письма составляет полторы страницы формата А4. В нем указывается, что в будущем возможно усиление интенсивности конфликта на Украине.