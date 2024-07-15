СМИ: Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран в своем письме к председателю Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письмо.

В письме венгерского премьера перечисляется десять пунктов с разделами, общий объем письма составляет полторы страницы формата А4. В нем указывается, что в будущем возможно усиление интенсивности конфликта на Украине.

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Bild подчеркивает, что в письме Орбана выражается призыв к началу переговоров с Китаем о проведении мирной конференции, возобновлению дипломатических отношений с Россией и «политическому наступлению» на глобальном Юге, чье «уважение было утрачено из-за позиции по Украине».

В начале июля венгерский премьер посетил Москву для встречи с президентом Путиным и обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Затем он направился в Пекин, где встретился с Си Цзиньпином, после чего принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне. После саммита Орбан провел встречу с Дональдом Трампом, утверждая, что Трамп готов помочь разрешить ситуацию вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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